Supportersbus Oranje op weg naar Boedapest: 'Mooie promotie voor ons land'

Een oranje dubbeldekker die al jaren meereist met het Nederlandse elftal naar bekertoernooien is onderweg naar Boedapest. De bus is vanochtend in Chaam op een dieplader gezet.

Vanwege pech miste het boegbeeld van het Oranjelegioen de wedstijden tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië. Na de eerste wedstrijd in de groepsfase, tegen Oekraïne, hield de motor ermee op. Uiteindelijk werd in Engeland speciaal voor de bus een nieuwe oliepomp gemaakt. "Wat een opluchting. We juichten alsof er vijf doelpunten waren gemaakt", zegt chauffeur Frans Peeters (70) tegen Omroep Brabant.

De Oranjebus is sinds het EK van 2004 niet meer weg te denken bij wedstrijden van het Nederlands elftal. In Portugal reed de bus toen voor het eerst mee in de Oranjeparade. Daarna was de dubbeldekker er ook bij tijdens toernooien in onder meer Brazilië, Zuid-Afrika, Oekraïne en Scandinavië.