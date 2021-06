Rutte wil geen EU-top met Rusland: komt Poetin? Dan ik niet!

Als het aan Nederland ligt, komt er geen EU-top met Rusland. Frankrijk en Duitsland maakten gisteren bekend een top te willen met de Russische president Vladimir Poetin. Maar premier Rutte vindt niet dat dat moet gebeuren. "Niet waar ik bij ben in ieder geval", zei hij vandaag bij aankomst op de EU-top.

De relatie met Rusland is al langere tijd zeer gespannen. Daarom praten de Europese regeringsleiders vanavond uitgebreid over Rusland. Frankrijk en Duitsland zouden het liefst binnenkort weer een gesprek willen met Poetin. De Duitse bondskanselier Merkel hoopt juist met een top weer in gesprek te kunnen gaan met Poetin en zo de verhoudingen te verbeteren.

Voor Nederland is het MH17-dossier de belangrijkste reden voorlopig niet in één ruimte te willen zitten met de Russische president. "Dat zal ik niet meemaken", benadrukte Rutte nog eens.

Hij is er niet op tegen dat voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter Michel van de Europese Raad van regeringsleiders met Poetin gaan praten.

Ook Polen en Baltische staten tegen

Het Frans-Duitse plan leidt ook tot weerstand bij een aantal andere landen. De drie Baltische staten en Polen zijn fel tegen gesprekken met Rusland. Een week geleden werd Polen nog getroffen door een grote cyberaanval vanuit Rusland. Een gesprek met president Poetin zou wat de Polen betreft ook een te softe aanpak zijn.