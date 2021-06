Van de Duivel tot Van Gaal: de kleurrijkste figuren uit de karavaan in Radio Tour

Zo reisde de vorig jaar overleden Krook in zijn vrije tijd 45 jaar lang elke zomer naar Frankrijk om de renners aan te moedigen, voorzag Van Gaal de Jumbo-Visma-ploeg van ongevraagd advies over de sprint en ruïneerde Stiller in 2009 bijna de Tour van Lance Armstrong.

Het antwoord blijkt uit bovenstaande foto's: allemaal maakten ze in de geschiedenis van de Tour de France een keer deel uit van de Tourkaravaan, als gast of toeschouwer, maar bovenal als liefhebber van de wielersport.

Radio Tour de France is dagelijks te horen van 14.00 tot 18.30 uur, en in het weekend tot 18.00 uur.

De Tour de France zelf is via Radio Tour natuurlijk ook dagelijks te volgen. Gio Lippens en Sebastiaan Timmerman doen verslag van de koers en in de studio verzorgen oud-renners Tom Veelers en Thomas Dekker de analyse.

De reportages worden dagelijks rond 14.45 uur uitgezonden op NPO Radio 1 en zijn ook terug te vinden in ons liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

In 1947 torende Briquet als een koning boven het Tour-peloton uit. De verslaggever stond achterin een door het leger uitgeleende Jeep en beschreef hoe Jean Robic de Tour de France van dat jaar won. Daarmee verzorgde hij het eerste live radioverslag in de Tour de France.

Briquet was sowieso een bijzondere verschijning op de radio, want waar zijn collega's nog altijd heel duidelijk articuleerden en langzaam praatten, ratelde Briquet meer als een verslaggever zoals we die vandaag de dag kennen.

In de jaren 30 al nam Briquet z'n microfoon overal mee naar toe. Hij was een pionier in het Franse radiowerk. Maar als hij in de oorlog door de Duitsers naar Dachau wordt gedeporteerd, lijkt het einde nabij voor Briquet.