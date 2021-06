Rusland waarschuwt Britten niet nogmaals te 'provoceren' in Zwarte Zee

De HMS Defender in de haven van Odessa, vorige week - Reuters

Het Verenigd Koninkrijk heeft Rusland geprovoceerd door met een marineschip in de buurt te varen van het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland is geannexeerd. Dat zegt Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov in reactie op een incident in de Zwarte Zee gisteren. De onderminister van Defensie Rjabkov waarschuwt dat de Russische grenzen zullen worden beschermd, met "alle middelen, diplomatiek, politiek en militair als het nodig is". Het is nog steeds onduidelijk wat er gisteren precies is gebeurd. Volgens Moskou heeft de Russische marine waarschuwingsschoten gelost en bommen laten vallen in de buurt van het Britse schip. Londen ontkent de beschietingen en stelt dat het schip door internationale wateren voer, onderweg van Oekraïne naar Georgië, langs de Krim. Aan boord van het Britse schip was een BBC-journalist. In zijn reportage zijn schoten te horen, maar volgens de journalist niet in de richting van het schip:

Het Britse schip, de HMS Defender, opereert samen met het Nederlandse fregat Zr. Ms. Evertsen in de Zwarte Zee. Dat schip voer niet in de buurt van de Krim. Wel houdt de Russische marine het marineschip in de gaten. Het Verenigd Koninkrijk stuurde de schepen naar het gebied om solidariteit te tonen met Oekraïne, na recente spanningen met Rusland. De rust lijkt inmiddels teruggekeerd in de Zwarte Zee, zegt Jaime Karremann van Marineschepen.nl. "Er is voor zover ik weet op zee niets interessants gebeurd na de passage langs de Krim gisteren." VK niet onder de indruk De Britse minister van Defensie Ben Wallace zegt in een interview met The Times niet onder de indruk te zijn van de Russische dreigementen. De Royal Navy zal daarom in het gebied blijven varen, "volgens het internationaal zeerecht". De Russische reactie noemt hij voorspelbaar: "Rusland en desinformatie horen bij elkaar, dat zien we regelmatig, dus ik ben er niet verbaasd over." Ook premier Johnson benadrukt dat geen enkel territorium is binnengedrongen. "Het schip bevond zich in de internationale wateren", aldus de premier, die benadrukte dat hij de Russische annexatie van de Krim nooit zal erkennen.

NOS-correspondent Iris de Graaf: De reactie van het Kremlin past in het narratief van het Kremlin, waarbij het Westen wordt neergezet als een provocateur die continu grenzen overschrijdt. Daarom ziet Rusland zichzelf genoodzaakt om een duidelijk signaal af te geven. Op die manier wil Moskou nogmaals benadrukken dat de Krim van Rusland is. Ook wordt een signaal aan Oekraïne afgegeven dat het land niet te veel toenadering moet zoeken tot het Westen.