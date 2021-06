Voetbalschermen op terrassen in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam

EK-liefhebbers kunnen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag de eerstvolgende voetbalwedstrijden op een groot scherm kijken. De gemeenten hebben bekendgemaakt dat horecazaken vanaf zaterdag schermen mogen plaatsen op hun terras, zodat het eerstvolgende duel van Oranje in de achtste finale tegen Tsjechië op het terras te volgen is.

Dat is in lijn met de versoepelingen die premier Rutte vorige week bekendmaakte. Eerder was het vanwege de coronapandemie niet de bedoeling dat horecazaken de voetbalwedstrijden op een groot scherm zouden uitzenden, maar nu de coronacijfers steeds verder dalen is dat vanaf overmorgen wel weer toegestaan. Gemeenten mogen zelf de voorwaarden bepalen.

Niet op pleinen en parken

Horecazaken hebben geen vergunning nodig voor de schermen, maar moeten zich wel aan een aantal basisregels houden. Zo mogen de schermen op de terrassen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Bezoekers moeten blijven zitten en 1,5 meter afstand houden van elkaar.

De EK-wedstrijden kijken op schermen op pleinen en in parken is niet toegestaan, omdat het dan als evenement wordt gezien. In dat geval is er wel een vergunning nodig en zouden bezoekers zich aan strengen regels moeten houden, zoals het testen voor toegang.