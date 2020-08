Man botst op politieauto in Oss, vermoedelijk na gebruik lachgas

In Oss is een gewonde gevallen bij een aanrijding met een politieauto. Het gaat om de bestuurder van de personenauto, een 20-jarige man uit Oss. Hij had vermoedelijk lachgas gebruikt. De agent en de politiehond die in de politieauto zaten, bleven ongedeerd.

De gewonde Ossenaar is naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse: