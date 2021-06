'Altijd nee, nee, nee': Britney Spears' wanhopige strijd tegen voogdij

"Kon ik maar altijd met u aan de telefoon blijven", verzuchtte Britney Spears tegen de rechter, "want zodra ik ophang is het weer nee, nee, nee, nee." Tijdens een hoorzitting over haar ondertoezichtstelling pleitte de 39-jarige zangeres geëmotioneerd tegen de voogdij die haar vader over haar heeft.

Vernederend en verstikkend noemde Spears die regeling. Mensenhandel zelfs. "Hoe noem je het anders als je iemand tegen haar wil vasthoudt, alle bezittingen afneemt, creditkaart, cash, telefoon, paspoort, en opsluit om voor je te werken?"

"Ik ben niemands slaaf", benadrukte Spears in het telefoongesprek, dat ruim 20 minuten duurde. Journalisten mochten geen opnames maken, maar bijvoorbeeld Hollywoodblad Variety publiceerde wel een transcriptie.

Het was voor het eerst dat Spears uitgebreid in de openbaarheid sprak over de manier waarop haar vader haar leven bepaalt. Vanwege geldproblemen, een chaotisch gezinsleven en een publieke zenuwinzinking kreeg James Spears in 2008 verregaande zeggenschap over het leven van de popster.

Verplichte optredens

Zo vertelde Spears de rechter dat ze zich in 2019 gedwongen voelde direct na een uitputtende tour weer een serie optredens in Las Vegas te geven, hoewel ze zelf eerst rust wilde. Toen ze haar poot stijf hield, werd er volgens haar ineens geklaagd dat ze recalcitrant was en kreeg ze lithium voorgeschreven, een sterk middel tegen stemmingswisselingen.

"Ik voelde me er dronken door. Ik kon niet meer voor mezelf opkomen, ik kon niet eens meer een gesprek voeren met mijn moeder of vader. Het was beangstigend", zei Spears. Volgens haar reageerde haar vader onverschillig. "Niemand in mijn familie deed er verdomme iets aan. Mijn vader was helemaal akkoord."

"Een uur lang huilde ik aan de telefoon en hij genoot van elke minuut. Hij genoot van de controle die hij heeft over iemand zo machtig als ik. 100.000 procent."

Verplicht spiraaltje

Door de beperkingen raakte Spears depressief en sliep ze slecht, vervolgde ze. Haar vrolijke Instagramberichten noemde ze leugens. "Ik dacht dat als ik het maar vaak genoeg zei, ik gelukkig zou worden. Ik leefde in ontkenning. Ik was in shock, getraumatiseerd. Ik huil elke dag."

Spears vertelde dat ze door de curatele haar leven "niet ten volste kan leven". Ze onthulde dat ze gedwongen wordt een spiraaltje te dragen, hoewel ze weer wil trouwen met haar vriend en nog een kind wil. "Deze ondertoezichtstelling doet véél meer kwaad dan goed."