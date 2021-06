Jacht op unieke dubbel zet verhoudingen in huize Smulders (nog) niet op scherp

Of het ook gaat lukken, is een tweede. Maar ze weten dat het kan, want het is al eens gelukt, die Smulders-dubbel. Bij de WK BMX in 2018 won Laura voor haar gevoel eindelijk goud en greep Merel onverwacht zilver.

De zusjes Laura en Merel Smulders gaan in Tokio voor een unieke olympische prestatie. Nooit wonnen twee zussen bij de Zomerspelen in één wedstrijd olympisch goud en zilver. Venus en Serena Williams niet, de Wevers-zusjes niet en al die andere zussen evenmin. Er is in Japan dus werk aan de winkel.

In een serie van dertig persoonlijke gesprekken met olympische sporters tellen we af naar Tokio 2021. Henry Schut en Jeroen Stekelenburg gaan bij de sporter thuis in op het leven als topsporter en de voorbereiding op de Spelen.

Merel vult aan: "Ik dacht alleen maar: wat gebeurt hier? Ik had het echt niet verwacht. Ik zat helemaal in het moment." Laura: "Merel had het na afloop alleen maar over mij. Ik moest daar echt zeggen: 'Meid, jij hebt zelf ook zilver. Je hoeft niet alleen maar blij te zijn voor mij'."

"Daarna ging ik op jacht naar mijn grootste concurrente, Alice Willoughby. Ik haalde haar in en zij viel. Een aantal mensen ging eroverheen. Ik dacht in een splitsecond: hopelijk ligt Merel er niet bij."

Terugblikkend op die eerste momenten na de finish, waarbij de twee elkaar gillend in de armen vielen, vertelt Laura: "Het begon al bij de eerste bocht: Merel ging een elleboog voor mij die bocht in. Ik dacht: wat doe jij hier? Hallo, ik moet winnen."

Maar die blijdschap van Merel had natuurlijk wel een reden. Voor de oudste van de twee, Laura dus, was het de titel waar ze zo lang naartoe had gewerkt. Ze won - uit het niets - in 2012 olympisch brons in Londen. Ze werd daarna nog een keer wereldkampioen tijdrijden. Maar op de WK supercross lukte het steeds net niet. Laura: "Ik wilde misschien wel te graag bewijzen dat ik geen eendagsvlieg was."

Merel: "Ik heb Laura zo vaak moeten troosten. Dat ze verdrietig was als het weer net fout was gegaan. Ik raapte de brokken dan weer bij elkaar, zeg maar. Voor mij kwam die zilveren medaille in Bakoe plotseling. Voor Laura zat er zo'n lange opbouw naar die titel in. Dus dat maakte het extra leuk. Kort samengevat zou je kunnen zeggen dat het voor Laura belangrijker was? Ja, eigenlijk wel."