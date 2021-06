Onderzoek naar samenwerking raven en wolven op de Veluwe

Zes jonge raven die dit voorjaar op de Veluwe zijn geboren, hebben een gps-zendertje gekregen. Onderzoekers willen met hulp daarvan te weten komen of de vogels profiteren van de wolven in het gebied.

De komst van de roofdieren heeft mogelijk een positief effect op de ravenpopulatie. "We zien dat raven snel bij de prooi van een wolf zijn", zegt onderzoeker Bart Beekers van ARK Natuurontwikkeling tegen Omroep Gelderland. Wolven zouden op hun beurt weer profiteren van het gekrijs van raven die een mogelijke prooi spotten.

Volgens Beekers is het de vraag of kraaien en wolven die relatie bewust aangaan en of ze elkaar actief opzoeken bij het zoeken van voedsel. "Het is spannend om daar meer over te leren."

Steeds verder van het nest

De raafjes kregen de zender op Koningsdag. Vorige maand zijn ze uitgevlogen. Volgens de onderzoekers zullen ze de komende weken voor het eerst verder van hun oude nest vliegen, wat meer nieuwe data oplevert.

In Nederland waren tientallen jaren geen wolven en ook geen kraaien. Na hun herintroductie midden jarig zeventig zijn er nu weer ongeveer 180 kraaienparen. De vogel is nog steeds een bedreigde soort en komt met name voor op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en bij de Oostvaardersplassen.