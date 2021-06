Vinokoerov drie dagen voor Tour-start ontslagen als ploegbaas Astana

Het is niet de eerste keer dat Vinokoerov en Astana om niet-sportieve redenen in het nieuws komen. Rond de ploeg hebben regelmatig dopingverdenkingen gehangen. Vinokoerov werd in de Tour van 2007 betrapt op het gebruik van bloeddoping, daarop ontslagen door Astana en voor twee jaar geschorst. In 2009 maakte hij zijn rentree.

In 2011 werd Vinokoerov verdacht van omkoping in Luik-Bastenaken-Luik een jaar eerder. Hij zou collega collega Aleksander Kolobnev in de finale van de heuvelklassieker hebben omgekocht om de koers voor de tweede keer in zijn loopbaan te kunnen winnen. Daarvan werd Vinokoerov later vrijgesproken door de rechtbank in Luik.

In 2020 brachten Deense en Noorse media, waaronder de kranten Politiken en VG, naar buiten dat de Italiaanse dopingarts Michele Ferrari volgens het antidopingagentschap CADF nog steeds actief was in de wielersport en onder andere actief zou zijn voor Astana. Dit werd door beide partijen ontkend.