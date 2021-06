Wijnaldum vraagt om steun UEFA bij racisme: 'Verantwoordelijkheid niet bij spelers leggen'

Wijnaldum over OneLove: 'Laten zien dat iedereen erbij hoort" - NOS

Georginio Wijnaldum draagt zondag vol overtuiging de OneLove-aanvoerdersband in de achtste finale van het EK tegen Tsjechië. "We willen laten zien dat we iedereen steunen en dat iedereen erbij hoort", zei de aanvoerder van Oranje. Van de Europese voetbalbond UEFA verwacht hij die steun ook. De aanvoerder hoopt dat het publiek zich zondag van zijn goede kant laat zien en dat Oranje niet met racisme te maken krijgt in Boedapest. In tegenstelling tot wat hij eerder zei in 2019, is van het veld lopen niet de meest voor de hand liggende keus voor Wijnaldum. "Dat was toen makkelijker om te zeggen, omdat ik dat probleem nooit echt was tegengekomen", zei Wijnaldum. "Ik ben daarna heel hard gaan nadenken: Gini, je speelt straks in Hongarije, wat ga je doen als het echt gebeurt? Wat als je tegen een minder team speelt en die fans weten dat en als je van het veld loopt kan het zijn dat je de wedstrijd verliest."

Georginio Wijnaldum - ANP

"De UEFA moet de spelers beschermen. die beslissing, die verantwoordelijkheid moet niet bij de spelers komen te liggen", stelde de aanvoerder. "De UEFA moet leidend zijn en spelers beschermen. Ik dacht eerst anders en dacht dat ik van het veld zou lopen. Het kan nog steeds dat ik dat doe, maar ik ben er wel anders over gaan denken. Het ligt aan de situatie." 'Waarom wordt er niet geluisterd naar mensen die er echt toe doen?' Dinsdag liet de KNVB al weten dat Wijnaldum de OneLove-aanvoerdersband draagt. Die staat voor inclusiviteit in het voetbal. "Voetbal verbindt", staat er op de band onder het hartje in de regenboogkleuren, waar een zwarte strook aan is toegevoegd. Oranje speelt zondag in Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, waar onlangs een anti-homowet werd aangenomen. Met die nieuwe wet wordt het in Hongarije verboden om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar.

Georginio Wijnaldum - KNVB