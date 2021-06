Flatgebouw ingestort bij Miami Beach, reddingsactie aan de gang

Reddingswerkers komen aan bij het ingestorte complex - Reuters

In de buurt van Miami Beach in de Amerikaanse staat Florida is een appartementengebouw van twaalf verdiepingen gedeeltelijk ingestort. Beelden tonen een enorme puinhoop en ravage. De brandweer is met tachtig eenheden ter plaatse. CBS News zegt op Twitter dat twee ziekenhuizen zeker negen gewonden hebben opgevangen en dat er zeker een slachtoffer is omgekomen. Officiële cijfers zijn er nog niet. Het gebouw in Surfside, een kustplaatsje ten noorden van Miami Beach, stortte rond 02.00 uur plaatselijke tijd deels in. Dit zijn de eerste beelden van het deels ingestorte gebouw:

Appartementengebouw van twaalf verdiepingen in Miami deels ingestort - NOS

Een vrouw die op de achtste verdieping van het niet ingestorte deel sliep, hoorde een harde explosie. Ze dacht dat het een aardbeving was, vertelt haar man tegen de Miami Herald. Een ooggetuige zei tegen NBC Miami dat een derde of misschien de helft van het gebouw is ingestort. "Ik heb er geen woorden voor. Het leek op een bomaanslag, iets wat je in Derde Wereldlanden ziet. Het stortte letterlijk in, als een pannenkoek recht naar beneden." Een gast van een hotel ernaast wist niet wat hij zag:

Er is nog veel onduidelijkheid over de slachtoffers. Getuigen hebben mensen horen roepen vanonder het puin. Amerikaanse media tonen beelden van brandweerlieden die een jongen levend tussen beton en verwrongen staal vandaan halen.

In het deel dat nog overeind staat, zijn mensen van balkons gehaald. Volgens NBC Miami telt het hele complex 135 eigenaren van appartementen. Het is niet bekend hoeveel mensen er op het moment van de instorting binnen waren. Ook de oorzaak van de instorting is niet bekend.

Het zou om deze flat gaan op 8777 Collins Avenue in Surfside - Google Maps