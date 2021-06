'Geweldige aanwinst' voor Dordrechts Museum: een heuse William Turner

Voor directeur Peter Schoon is het een droom: "Wat Rembrandt is voor Nederland, is Turner voor Engeland. Het is een geweldige aanwinst voor het museum."

Het gaat om het schilderij Whalley Bridge and Abbey uit ca 1811. Turner is de beroemdste kunstenaar van Engeland. Zijn werk komt zelden op de markt.

Het Dordrechts Museum is een topstuk rijker. Het krijgt een vroeg werk van de Engelse landschapsschilder Turner in langdurige bruikleen.

Het werk van William Turner (1775-1851) komt zelden op de kunstmarkt. Zijn oeuvre, onder meer bekend van de woest oplichtende zeegezichten, is vooral in het bezit van Engelse musea. In Nederland is er maar één andere Turner, bij Museum de Fundatie in Zwolle.

Een aanwinst als deze krijg je als museum niet zomaar in de schoot geworpen. Een particuliere verzamelaar kocht de Turner vorig jaar op de veiling bij Sotheby's, in overleg met het museum. "We hebben hier jaren aan gewerkt", vertelt Schoon. "Als museum onderhoud je contacten met tal van verzamelaars die je probeert te interesseren voor je collectie en aan je te binden. Ook met deze verzamelaar is lang gesproken. Er gaat een heel traject aan vooraf."

Cuyp als inspiratiebron

Turners werk sluit volgens Schoon mooi aan op de eigen collectie Albert Cuyps. Laatstgenoemde was een groot voorbeeld voor Turner.

Albert Cuyp (1620-1691) was een geboren en getogen Dordtenaar. Waar hij in Nederland gold als een goede lokale kunstenaar, heerste in Engeland een ware Cuyp-rage. Tegen de tijd dat ook Nederland Cuyps talent ontdekte was het te laat. Engelse verzamelaars hadden zijn werk vanaf 1750 al massaal opgekocht. Wereldwijd heeft Engeland dan ook de meeste Albert Cuyps in bezit, niet Nederland.

Schoon: "Met dit prachtige schilderij geven we onze eigen Cuyp een andere plek, veel breder en internationaler. We laten zien dat de Hollandse 17e-eeuwse-schilderkunst, en Cuyp in het bijzonder, internationaal een inspiratiebron was."