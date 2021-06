EK voetbal ook in 2024 live te zien bij NOS

Het Europees kampioenschap voetbal is nog volop bezig, maar ook het EK van 2024 zal te volgen zijn bij de NOS via radio, televisie, internet en Teletekst.

De NOS heeft de rechten voor het toernooi in Duitsland bemachtigd. Ook zullen alle wedstrijden van het Nederlands elftal en de finales van de Nations League (in 2023 en 2025) de komende jaren worden uitgezonden door de NOS.

Ook WK bij de NOS

Eerder legde de NOS al beslag op de uitzendrechten van het WK voetbal in 2022 voor de mannen, de kwalificatiewedstrijden van de Oranjevrouwen én het EK voetbal voor vrouwen in Engeland volgend jaar.

"We zijn blij dat we voor iedereen in Nederland dé thuishaven zijn van de wedstrijden van het Nederlands elftal", vertelt Gerard Timmer, algemeen directeur van de NOS. "Sportevenementen zoals het EK voetbal hebben een grote verbindende waarde. Voor het Nederlandse publiek en daarmee dus voor de NOS en de publieke omroep."