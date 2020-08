Palermo markeert herstart tennisjaar: 'Alles goed geregeld, voel me veilig'

Het center court van Palermo - NOS

Met het graveltoernooi van Palermo tracht de tenniswereld vanaf vandaag voorzichtig zijn weg terug te vinden uit de coronacrisis. De Nederlandse Arantxa Rus is om 16.00 uur samen met tegenstandster Donna Vekic de eerste die het center court opgaat. Strikte protocollen moeten ervoor zorgen dat alle speelsters, scheidsrechters en officials veilig én gezond de Italiaanse week doorkomen, hetgeen de opmaat kan zijn voor een brede internationale herstart van het tenniscircuit. Alle internationale ogen gericht op Sicilië Het vrouwentoernooi van Palermo heeft normaal gesproken een bescheiden status. Waar het gros van de wereldtop in voorgaande jaren z'n neus ophaalde voor het evenement, zijn nu echter alle ogen gericht op het toernooi in de Siciliaanse stad. In samenspraak met de belangenorganisatie van het mondiale vrouwentennis, de WTA, hebben de organisatoren in Palermo een uitgebreid coronaprotocol opgesteld. "Alles is hier goed geregeld. Ik voel me veilig", zegt Bibiane Schoofs, die in Palermo het hoofdtoernooi van het dubbelspel haalde. Zij komt vandaag nog niet in actie.

"De richtlijnen zijn duidelijk. Iedereen op het tennispark moet een mondkapje dragen, behalve als je moet tennissen. Al hebben sommige speelsters moeite om overal hun mondkapje op te houden", aldus Schoofs. "Ik heb gehoord dat er boetes gaan worden uitgedeeld zodra mensen zich er bij herhaling niet aan houden. Ik heb het nog niet meegemaakt." Uitgebreid testen Volgens Schoofs is het testbeleid strak georganiseerd. "Bij het inchecken in het hotel worden alle spelers op corona-antistoffen en op het coronavirus getest. Dit wordt allemaal door de organisatie en de WTA verzorgd." "De uitslag van de antistoffen krijg je meteen, maar op het resultaat van de coronatest moet je maximaal 24 uur wachten. In de tussenliggende tijd word je geacht op je hotelkamer te blijven. Dus je mag ook niet tennissen of naar de gym. Dinsdag worden we opnieuw getest."

Bibiane Schoofs in actie voor het Fed Cup-team in april 2019 - AFP

De organisatie in Palermo, waar Kiki Bertens vorig jaar de finale haalde, heeft naast de testen ook voor elke speelster mondkapjes, handgels en thermometers beschikbaar gesteld. Contrast met wielrennen De maatregelen die zijn getroffen om de gezondheid van de tennissters te waarborgen ogen aanmerkelijk beter en professioneler dan het geval was bij de wielrenners die zaterdag actief waren bij de Strade Bianche. Bij dat laatste evenement, in en rond Siena, werden wielerteams geacht zelf hun coronatesten te regelen. In Palermo worden de tennisspeelsters vanaf hun aankomst op het vliegveld met alle zorg omringd. "Dit is voor de WTA ook een soort testfase, dus ze proberen alles zo perfect mogelijk te regelen. Je ziet hier ook meer mensen van de WTA rondlopen dan normaal", zegt Schoofs. "Als er dingen fout gaan, hebben ze natuurlijk een groot probleem."

Maar hoe goed alles ook geregeld is, een gevoel van nervositeit is in Palermo wel degelijk voelbaar. Zo moest Rosalie van der Hoek, de dubbelspelpartner van Schoofs, verplicht op haar hotelkamer het resultaat van haar coronatest afwachten, na een positieve uitslag van haar antistoffentest. "Ik heb corona gehad, dus vandaar mijn positieve uitslag op antistoffen", aldus Van der Hoek. "Het is in Italië het protocol dat je bij een positieve antistoffentest apart wordt gehouden totdat je de uitslag van de coronatest hebt. Het ging heel snel allemaal. Ik heb elf uur op een hotelkamer op de uitslag moeten wachten." Geruchten Lokale media kregen lucht van de positieve test en al gauw gonsde het op sociale media van de geruchten over een coronageval in Palermo. "Ik las op mijn kamer die berichten en dat was raar. Ineens ging ik twijfelen of ik misschien echt corona had, maar mijn coronatest was negatief."

Een gebrek aan privacy rond de testlocatie was er volgens Van der Hoek de oorzaak van dat de geruchten zo snel op internet verschenen. "De testen werden voor de ingang van het hotel in het openbaar gedaan, dus iedereen kon het ook zien en horen toen ik van de official een positief resultaat te horen kreeg, van hotelgasten tot andere tennissters. Dat heeft de WTA inmiddels aangepast. Nu worden de testen in een afgesloten omgeving gedaan."