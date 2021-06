Vrienden Wijndal en Malen samen van de schoolbanken naar het grote Oranje

Spelen in het Nederlands elftal. Welke voetballende scholier zal daar nou nooit over hebben gedagdroomd? Owen Wijndal en Donyell Malen in ieder geval wel, hardop zelfs. En nog tegen elkaar ook.

De 21-jarige rechtsback van AZ en 22-jarige aanvaller van PSV verdienen hun brood elders, maar kennen elkaar al een jaar of tien. "Ja, bijna tien jaar", bevestigt de in Wieringen geboren Malen. "Ik heb tégen hem en mét hem gevoetbald. Dat brengt ook een soort van vriendschap."

Broekzak

Een band die versterkt werd toen ze op dezelfde school terechtkwamen. "We zaten toevallig bij elkaar in de klas", vertelt Zaankanter Wijndal. "Maar ik kende hem dus al van voetbal. We speelden altijd tegen elkaar. En ik moet eerlijk zeggen: ik had hem eigenlijk altijd wel in mijn broekzak."