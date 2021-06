Italiaanse journalist vindt vermiste peuter over wie hij berichtte

De teruggevonden peuter - CNSAS

Een Italiaanse journalist die verslag deed van de vermissing van een peuter heeft het jongetje zelf teruggevonden. "Ik dacht eerst dat ik het me inbeeldde toen ik 'mama, mama' hoorde roepen." RAI-verslaggever Giuseppe Di Tommaso was in het berggebied tussen Florence en Bologna om de vermissing van de 21 maanden oude Nicola Tanturli te volgen. Het jongetje verdween maandagavond uit zijn bed. Zijn vader denkt dat hij misschien verdwaalde toen hij op zoek ging naar zijn ouders. Gisterochtend was Di Tommaso een eindje gaan wandelen om zijn emoties over de vermissing te verwerken, toen hij in het struikgewas van een bergkloof gekreun meende te horen. "Ik dacht dat ik een stem hoorde op de bodem van de kloof, 100 meter verderop. Ik schreeuwde 'Nicola' en toen hoorde ik 'mama' terug." Zo vond de journalist de jongen:

Di Tommaso stopte een voorbijrijdende politieauto met een aanvankelijk sceptische agent. "We hoorden ook gekreun, maar ik dacht dat het een hert of zo zou zijn. Ondanks het steile terrein besloten we het toch te checken." Bij de bosjes aanbeland, hoorde de agent geritsel. "Ik dacht dat er een dier uit zou schieten, maar bij het hoge gras aangekomen, zag ik twee grote ogen. Nicola zei 'mama' en greep me om mijn hals. Wat een opluchting."