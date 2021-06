Olympisch kampioene Campbell-Brown, concurrente van Schippers, stopt ermee

Veronica Campbell-Brown stopt per direct met topsport, luttele dagen voor de olympische kwalificatiewedstrijden van haar land. De 39-jarige Jamaicaanse sprintster veroverde in haar rijke loopbaan acht olympische medailles (drie goud) en dertien WK-medailles (vijf goud).

In 2004 en 2008 werd ze olympisch kampioen op de 200 meter door haar Amerikaanse rivale Allyson Felix af te troeven. Ze won in 2004 ook olympisch goud op de 4x100 meter met de estafetteploeg.

Haar laatste individuele eremetaal pakte Campbell-Brown in 2015 bij de WK in Peking. Ze werd toen derde op de 200 meter achter Dafne Schippers en Elaine Thompson. Op de 100 meter viel ze in Peking net naast het podium, dat werd bezet door Shelly-Ann Fraser-Pryce, Schippers en de Amerikaanse Tori Bowie.

Kijk hieronder naar de WK-finale van 2015 op de 200 meter, gewonnen door Dafne Schippers.