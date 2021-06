Controversiële zege Brazilië in extremis geeft omhaal Colombiaan Díaz minder glans

FC Porto-aanvaller Luis Díaz zette Colombia in de tiende minuut op voorsprong met een prachtige omhaal. Pas in de tachtigste minuut kwam gastland Brazilië op gelijke hoogte dankzij een doelpunt van Liverpool-speler Roberto Firmino.

"Het is triest dat we op zo'n manier de wedstrijd verliezen, terwijl we zo goed speelden tegen een van de beste teams ter wereld", vertelde de Colombiaanse vleugelspeler Juan Cuadrado na afloop. "Een scheidsrechter met zoveel ervaring maakt een fout en verpest zo de wedstrijd voor ons. We zijn dat moment niet meer te boven gekomen."

Ook Ecuador verspeelt voorsprong

In dezelfde groep verspeelde Ecuador een voorsprong van 2-0 tegen Peru. Het duel eindigde in 2-2. FC Emmen-speler Sergio Peña had een basisplaats bij Peru en zijn clubgenoot Miguel Araujo viel in de slotfase nog in.

Met negen punten is Brazilië al zeker van een plek in de kwartfinales van de Copa América, maar dat geldt ook voor Colombia met vier punten. Vier van de vijf landen uit beide poules gaan door in het toernooi.