Opnieuw honderden lichamen gevonden bij voormalige kostschool in Canada

Vertegenwoordigers van een inheems volk in de Canadese provincie Saskatchewan zeggen dat op het terrein van een voormalige kostschool voor inheemse kinderen honderden niet-gemarkeerde graven zijn gevonden.

Vorige maand werd bij een andere voormalige kostschool, in de provincie British Columbia, een massagraf met de resten van 215 kinderen gevonden. Bij de school in Saskatchewan zijn het er nog meer, zeggen de Cowesses First Nation en de federatie van inheemse volken in Canada (FSIN) in een verklaring.

Een voormalige leerling van de school zegt tegen de omroep CBC dat hij niet verbaasd is. "Toen ik op de school zat, had ik een vriend die 's nachts schreeuwend werd weggesleept." Hij zag hem nooit meer terug. Ook zegt hij dat leerlingen verkracht en in elkaar geslagen werden.

De Marieval Indian Residential School was van 1899 tot 1997 in gebruik. De graven zijn met een grondradar opgespoord. FSIN-leider Perry Bellegarde noemt de vondst tragisch, maar ook niet verbazingwekkend.