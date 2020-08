Bosbranden Californië verspreiden zich snel, 7000 bewoners geëvacueerd

Binnen 24 uur is het gebied in de Amerikaanse staat Californië dat door bosbranden wordt geteisterd, verdubbeld. Ruim 8000 hectare bos is inmiddels in vlammen opgegaan, een gebied ter grootte van de stad Groningen. Bijna 7000 mensen zijn geëvacueerd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Het gebied waar het vuur om zich heen grijpt ligt zo'n honderd kilometer ten oosten van Los Angeles. De brandweer heeft moeite het vuur onder controle te krijgen en de harde wind wakkert het vuur nog eens extra aan.

Met blusvliegtuigen wordt geprobeerd om de brand te blussen en omliggende huizen nat te houden: