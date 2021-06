Na 20 jaar weg uit Afghanistan: 'Houd mijn hart vast voor het land'

Deze uitspraak deed de Amerikaanse president George W. Bush in 2001. Het was vlak na de aanslagen van 11 september. In de periode erna kwam er internationaal groen licht voor de invasie in Afghanistan. Nu, bijna twintig jaar later, trekken alle 10.000 militairen zich terug uit het door oorlog verscheurde land, ook de 160 Nederlandse militairen die er nog zaten.

"Elk land moet nu een beslissing nemen. Of je hoort bij ons, of je hoort bij de terroristen."

Om het eind van de Nederlandse missie te markeren, overhandigt Defensie om 10.00 uur twee Nederlandse 'missievlaggen' aan het Nederlands Militair Museum. Het zijn vlaggen die de militairen naast de Afghaanse vlag in het missiegebied voerden: van 2006 tot 2010 tijdens de ISAF-missie op Kamp Holland in Tarin Kowt in Uruzgan en de vlag die van 2015 tot deze week wapperde tijdens de Resolute Support-missie op kamp Marmal in Mazar-e-Sharif.

Zo zagen de Nederlandse missies in Afghanistan eruit.

Kamminga's grootste kritiek op de internationale missie is het niet-praten met de Taliban. "Dat werd in politiek Den Haag weggehoond. We praten niet met terroristen, werd er geroepen. Maar toen president Trump dat wel deed liepen wij er als makke schapen achteraan. Dat was te laat, want de Taliban krijgen nu steeds meer politieke legitimiteit."

Kamminga stelt dat Nederland ten tijde van de trainingsmissies kort heeft bijgedragen aan de stabiliteit in het land, maar duurzaam is dit nooit geweest. "De VVD zei altijd: 'We zitten er om de Taliban eronder te krijgen en om Al-Qaida eruit krijgen'. Als je het zo bekijkt, dan kun je zeggen dat die doelen niet gehaald zijn. De Taliban zijn sterker dan ooit en ook Al-Qaida is nog steeds aanwezig."

Volgens de Afghanistankenner was er geen kritiek op de missies; er was juist veel begrip om Amerika te ondersteunen. Dat is nu wel anders. "Wij als internationale gemeenschap hebben daar steken laten vallen. Het conflict duurt voort en leidt jaarlijks tot 10.000 slachtoffers. Ook Nederland is daar indirect verantwoordelijk voor."

"Voor een land als Nederland was het toen niet mogelijk om aan de zijlijn te blijven staan", zegt Jorrit Kamminga, verbonden aan het Instituut Clingendael en schrijver van het boek Je wordt bedankt Bin Laden: 20 jaar Nederland in Afghanistan.

De militaire aftocht komt op een moment dat de radicale Taliban de macht terug hebben gepakt in grote delen van Afghanistan. De armoede in het land is toegenomen en corruptie is nog steeds een groot probleem.

Kamminga: "Op korte termijn houd ik mijn hart vast. Het vredesproces zit in een impasse en als de stabiliteit wegvalt, dan kan het de komende weken of maanden in elkaar storten met als ergste scenario een nieuwe burgeroorlog."

Vrede ver weg

De Afghaanse Nederlander Sahar Jahish deelt die zorgen. Jahish was als communicatieadviseur voor de Verenigde Naties werkzaam in Afghanistan, van 2014 tot begin 2016. "Vrede is nog steeds ver weg. De doelen van de internationale missies zijn niet echt gehaald. Nog altijd worden er aanslagen gepleegd en vrouwen en journalisten lopen nog steeds gevaar. Terreurgroep IS is actief in Afghanistan, net als de Taliban. Er zitten daar allerlei verschillende milities."

Als je vrijheden wilt, moet je er eerst voor zorgen dat mensen zich veilig voelen, zegt Jahish. Ze heeft veel contact met vrienden en collega's in de hoofdstad Kabul. Die maken zich vooral zorgen over de vredesonderhandelingen die op niets uitlopen.

Volgens Rahat Muslem moeten de Afghanen nu kiezen tussen twee kwaden. "Angst heerst nadat er aanslagen zijn geweest op vrouwelijke studenten. Het volk is oorlogsmoe, ze zijn al blij als er een dag voorbij gaat en er geen aanslag is gepleegd. Kies je voor minder vrijheid, met meer kans op leven, of kies je voor vrijheid met meer kans op overlijden. In delen van Afghanistan is het alsof de tijd twintig jaar heeft stilgestaan."