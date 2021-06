Buckingham Palace wil meer doen aan diversiteit

Buckingham Palace wil meer gaan doen om diversiteit in de koninklijke staf te bevorderen. Uit cijfers over de afkomst van het personeel blijkt dat 8,5 procent van de medewerkers uit een etnische minderheid komt, tegen zo'n 13 procent van het Verenigd Koninkrijk in het algemeen.

Dat moet beter, zegt een woordvoerder. De cijfers worden nu voor het eerste vrijgegeven "zodat niemand zich kan verstoppen als het niet lukt".

Aanleiding voor de publicatie zijn verschillende verhalen over discriminatie binnen de paleismuren. Zo onthulde Meghan, de vrouw van prins Harry, dat er binnen de koninklijke familie vragen waren gesteld over welke huidskleur hun zoon Archie zou hebben.

Ook maakte de krant The Guardian recentelijk bekend dat Buckingham Palace tot in de jaren 60 nog een uitgesproken racistisch personeelsbeleid had gevoerd. Uit archiefstukken bleek dat ambtenaren te horen kregen dat het "niet de gewoonte was om gekleurde immigranten of buitenlanders" aan te nemen voor administratieve functies. Als bediende waren zij wel welkom.

Weerspiegeling

Eerder dit jaar zei het paleis al dat er wordt gewerkt aan de diversiteit van het personeel. Ook zei men beter te zullen letten op signalen over vooroordelen. Bronnen die dit kort na het interview met Meghan en Harry bekendmaakten, stelden dat hier al langer aan wordt gewerkt en dat het interview niet de aanleiding was.

"Ondanks al onze inspanningen zijn we nog niet waar we willen zijn", zegt een anonieme woordvoerder nu in reactie op de vrijgegeven cijfers. Het streven is om volgend jaar op 10 procent te zitten. "De koningin en haar familie juichen de diversiteit van onze natie en het Gemenebest toe, dus ons personeelsbestand moet een weerspiegeling zijn van de gemeenschappen die we dienen."

Uit de cijfers, die in de financiële jaarcijfers van Buckingham Palace zijn opgenomen, blijkt verder dat de verdeling man-vrouw onder het personeel ongeveer gelijk is, maar dat mannen wel vaker belangrijkere functies hebben: 25 van de 34 topposities.

'Geen racistische familie'

De koningin liet eerder in een verklaring weten dat het verhaal van Meghan haar zeer had bedroefd. "Hoewel herinneringen uiteen kunnen lopen, worden de zorgen zeer serieus genomen en in de privésfeer door de familie geadresseerd."

Harry's broer William reageerde kort tegen de pers op de aantijgingen: "We zijn zeker geen racistische familie."