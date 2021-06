Tsjechië kijkt niet op tegen Oranje: 'Op goede dag kunnen we van iedereen winnen'

"Het zou geweldig zijn als we tegen Nederland moeten spelen in Boedapest. Vooral voor onze fans is het een mooie mogelijkheid om in groten getale naar het stadion te komen", reageerde Chytrý positief.

"Als ik alleen naar de tegenstander kijk, dan zullen we het in de wedstrijd moeten zien. Wij zien Nederland als een van de topteams en favorieten voor dit EK. Dus in de wedstrijd kunnen we zien of we kans maken."

"We geloven in onszelf. We zitten niet voor niets in de volgende ronde. Op een goede dag kunnen we van iedereen winnen. Dit affiche is vooral mooi voor ons omdat het een wedstrijd in Boedapest is", aldus de Tsjechische assistent-trainer. Een andere assistent, Tomás Galásek, is een oude bekende van de eredivisie. De oud-middenvelder speelde voor Willem II en Ajax.