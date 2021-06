Nog 46.000 Janssen-prikken te verdelen • GGD schaalt bron- en contactonderzoek af

Slecht nieuws voor Duitse voetbalfans. Bij de achtstefinalewedstrijd op het EK voetbal tegen Engeland op Wembley mogen alleen inwoners van het Verenigd Koninkrijk en Ierland op de tribune zitten. Dat meldt het persbureau DPA op basis van de Duitse voetbalbond. Voor juichende fans is Duitsland daardoor aangewezen op Duitsers die in het Verenigd Koninkrijk of Ierland wonen.

Het VK heeft strikte regels voor inreizigers, die bij aankomst tien dagen in quarantaine moeten. Ook Italië en Oostenrijk spelen hun achtste finale op Wembley. Voor fans uit die landen gelden dezelfde regels.

De capaciteit van Wembley was juist uitgebreid voor de knockoutfase van het EK. In de groepsfase mochten er 22.500 fans bij een wedstrijd zijn, in de achtste finale 45.000. Voor de halve finales en finale, die allemaal op Wembley gespeeld worden, gaat de capaciteit nog verder omhoog.