Nederland niet meer rood op ECDC-kaart • Bijna 70 procent bloeddonoren heeft antistoffen

Er zijn inmiddels 100.000 afspraken gemaakt voor een inenting met het Janssen-vaccin. Sinds gisteren kan iedereen die dat wil een speciaal nummer bellen om een prik te krijgen met het middel.

De GGD zegt tegen persbureau ANP dat vooral twintigers zich melden. Omdat van het Janssen-vaccin maar één prik nodig is in plaats van twee is het handig voor mensen die op korte termijn op vakantie gaan. In totaal zijn er 200.000 doses beschikbaar.

Er zitten 3500 mensen gereed om de bellers te helpen, maar tegen de ruim 5 miljoen telefoontjes van gisteren was ook dat grote aantal niet opgewassen, zei minister De Jonge vandaag. Hij begrijpt de animo volkomen: "Ze hebben zin in vakantie. Voor veel mensen is Janssen ook een prima optie." Hij vergeleek het maken van een prikafspraak met de pogingen om een kaartje te verwerven voor een populair festival. "Als je voor een festivalkaartje maar lang genoeg in de rij ligt, geniet je extra van het festival."