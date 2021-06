Inentingsbewijs in de CoronaCheck-app • Debat in Tweede Kamer over versoepelingen

Vanaf vandaag kunnen mensen die gevaccineerd zijn een inentingsbewijs in de CoronaCheck-app laden. De update die daarvoor nodig is, wordt in de loop van de dag in de diverse appstores gezet.

In de app kunnen twee QR-codes worden geladen, een voor toegang tot binnenlandse evenementen en een voor reizen naar landen van de Europese Unie. Die tweede QR-code is overigens pas vanaf 1 juli beschikbaar.

Zo maak je vanaf donderdag een vaccinatiebewijs (maar niet allemaal tegelijk)