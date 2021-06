GGD schaalt bron- en contactonderzoek af • Nederland niet meer rood op ECDC-kaart

Het aantal besmettingen is dusdanig gedaald dat Nederland niet langer rood kleurt op de kaart van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Friesland en Groningen bevinden zich in de groene zone, de rest van Nederland is nu oranje.

De kaart wordt wekelijks bijgewerkt op basis van het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de twee voorafgaande weken en het percentage positieve tests. Volgens de geldende signaalwaarden van het ECDC zijn in de EU alleen nog gebieden in Spanje rood, en de Franse overzeese gebieden Réunion en Frans-Guyana.