Geen overzicht vaccinatie-incidenten • 'Coronavirus kan hersencellen infecteren'

Nederland blijft achter bij het centraal verzamelen van incidenten bij vaccinatiecampagnes, zegt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Volgens het instituut is er geen goed overzicht van zaken die misgaan bij het inenten. Terwijl dat wel belangrijk is om de veiligheid van vaccinaties te vergroten, zegt het IVM. "Fouten voorkom je ook door te leren van de fouten die anderen gemaakt hebben", legt directeur Ruud Coolen van Brakel uit.

"In Nederland zijn we afhankelijk van toevalsbevindingen die naar buiten worden gebracht. De aanleiding voor de incidenten wordt niet geanalyseerd en er kan daarmee ook nauwelijks worden voorkomen dat dezelfde fouten zich op andere locaties of bij andere zorgverleners herhalen."

Het IVM wijst bijvoorbeeld op berichtgeving over relatief kleine incidenten. Zo werd in februari een onbekend aantal mensen met overgewicht met een te korte naald gevaccineerd, waardoor een extra prik nodig was. In april kregen mensen in Alphen aan den Rijn per ongeluk een dubbele dosis van het vaccin van AstraZeneca en eind mei kregen in Zwolle enkele mensen per ongeluk het verkeerde vaccin toegediend.

Het RIVM laat aan persbureau ANP weten dat het geen overzicht heeft van vaccinatiefouten. Het instituut wijst erop dat het ook niet wettelijk verplicht is die centraal bij te houden.