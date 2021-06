Wekdienst 24/6: EU-leiders bijeen in Brussel • Vaccinatiebewijs in corona-app

Vlaggen - AFP

Goedemorgen! EU-leiders komen bij elkaar op een top in Brussel, waar het onder meer gaat over een omstreden Hongaarse wet. En de Zilveren Nipkowschijf wordt uitgereikt.

Eerst het weer: het is vandaag vooral in het westen vrij zonnig. Landinwaarts komt er naast zon ook bewolking voor en mogelijk valt in Limburg een buitje. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden.

Weerkaart 24 juni - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? EU-leiders komen in Brussel bijeen om het over allerlei actuele zaken te hebben. Het meest in het oog springende onderwerp is waarschijnlijk de omstreden Hongaarse anti-lhbti-wet. Verwacht wordt dat veel EU-leiders de Hongaarse premier Orbán daarop zullen aanspreken, al is het geen officieel agendapunt.

Nederlanders kunnen vanaf vandaag een vaccinatiebewijs aanmaken in de CoronaCheck-app. Daarmee kunnen ze naar binnen bij evenementen zonder zich te laten testen. Vanaf 1 juli kan in de app ook een Europees reisbewijs worden aangemaakt.

De prestigieuze Zilveren Nipkowschijf voor het beste televisieprogramma wordt uitgereikt. Genomineerd zijn het komische programma Even tot Hier, actualiteitenrubriek Nieuwsuur en documentaireserie Srebrenica - De Machteloze missie van Dutchbat. Het Sinterklaasjournaal krijgt een Ere Zilveren Nipkowschijf.

In Hongkong komt de laatste editie van de Apple Daily uit. Dat betekent dat een van de laatste kritische media in Hongkong ermee stopt, onder druk van de Chinese overheid. Vorige week was er een grote politie-inval, waarbij meerdere journalisten van de krant werden gearresteerd.

Wat heb je gemist? Commerciële verhuurders van woningen geven regelmatig de borg niet terug aan het einde van een huurcontract, terwijl er niets met de woning aan de hand is. Dat zeggen meerdere organisaties die huurders bijstaan in conflicten met verhuurders. "Er zijn verhuurders die het als een extra verdienmodel zien", zegt bijvoorbeeld Marcel Trip van de Woonbond. Alleen al in Amsterdam gebeurt dit honderden keren per jaar. Vooral expats krijgen ermee te maken, zegt Gert Jan Bakker van de Amsterdamse stichting !Woon. "Die moeten vaak twee tot drie keer de huur betalen aan borg. En een appartement in Amsterdam kost al snel 2000 per maand. Dan heb je het dus over 4000 tot 6000 euro."

Ander nieuws uit de nacht: Geëmotioneerde Britney Spears spreekt voor het eerst over ondertoezichtstelling: de Amerikaanse zangeres wil af van het curatorschap van haar vader, zei ze telefonisch tijdens een hoorzitting in een rechtbank in Los Angeles. "Haar stem trilde af en toe van emotie", zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Ze smeekte de rechter: laat mij vrij, laat mij beschikken over mijn leven."

Softwareontwikkelaar John McAfee (75) dood in Spaanse cel: de Brits-Amerikaanse zakenman zat vast sinds hij vorig jaar oktober werd aangehouden vanwege belastingfraude. Volgens de Catalaanse justitie gaat het om zelfmoord. Een paar uur voordat McAfee dood werd gevonden, was zijn uitlevering naar de VS goedgekeurd, waar hem een celstraf van 30 jaar boven het hoofd hangt.

Laatste waarschuwing aan oliebedrijven: stoppen met export giftige benzine: nieuw onderzoek door TNO bevestigt dat Nederlandse oliebedrijven milieuvervuilende en kankerverwekkende benzine exporteren naar arme landen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zegt nu ook juridische handvatten te hebben om de bedrijven aan te pakken.

En dan nog even dit: Iedere ochtend praten we je in 2 minuten en 21 seconden bij over de afgelopen speeldag op het EK voetbal 2021. Vandaag bekijkt De Roon babyfoto's op rustdag, en de achtste finales zijn bekend:

EK in 2'21: achtste finales zijn bekend en De Roon kijkt babyfoto's op rustdag - NOS