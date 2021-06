Duizenden aan borg niet terug na einde huur, 'verhuurder probeert 't gewoon'

Commerciële verhuurders van woningen geven regelmatig de borg niet terug aan het einde van een huurcontract, terwijl er niets met een woning aan de hand is. Dat zeggen verschillende organisaties die huurders bijstaan in conflicten met verhuurders.

Doordat tijdelijke huurcontracten steeds meer voorkomen, hebben (malafide) verhuurders ook vaker de kans om de borg in te houden. "Er zijn verhuurders die het als een extra verdienmodel zien", zegt Marcel Trip van de Woonbond. "We krijgen hier veel klachten over. Verhuurders proberen vaak iets te vinden waarom ze de borg niet terug zouden hoeven te betalen en hopen dan dat huurders het niet laten aankomen tot juridische procedures."

'Tot 6000 euro'

Alleen al in Amsterdam gebeurt het honderden keren per jaar, zegt Gert Jan Bakker van !Woon. Die Amsterdamse stichting helpt huurders die problemen hebben met hun huisbaas. "Het gaat vaak om schokkende bedragen. Wat opvalt is dat veel expats ermee te maken krijgen. Die moeten vaak twee tot drie keer de huur betalen aan borg. En een appartement in Amsterdam kost al snel 2000 per maand. Dan heb je het dus over 4000 tot 6000 euro."

"Tijdelijke contracten zijn de norm geworden, dus na een of twee jaar is zo'n huurder weer weg", zegt Bakker. "Expats gaan dan vaak weer terug naar hun land van herkomst of een andere internationale standplaats. Zo'n verhuurder weet dat en denkt dan: waarom zou ik de borg terugbetalen? Maar ook al zit een huurder inmiddels in Tokio, wij proberen die borg voor ze terug te halen, met brieven, incasso's en dagvaardingen."

Maandenlang geld terugvragen

De Spaanse Elena (echte naam bekend bij de redactie) huurde een appartement in Amsterdam met haar partner. Ze hadden 3300 euro borg betaald, twee keer de maandhuur. "Het huis was in perfecte conditie. De verhuurder zei ook dat er geen probleem was aan het eind van de huur. We zouden de borg terugkrijgen binnen drie maanden. We vroegen: waarom duurt het drie maanden als er niks aan de hand is? Dat was om belastingtechnische redenen, beweerden ze toen. Daar geloofde ik niks van."

Ze nam contact op met !Woon en die adviseerde haar om in een brief het geld binnen een maand terug te eisen. "We hebben de verhuurder ook steeds gebeld om te vragen waar het geld bleef, maar kregen 'm niet te spreken. De secretaresse zei steeds dat ze 't zou doorgeven."

Ook na drie maanden was er niets overgemaakt. "Toen hebben we gedreigd dat we juridische stappen zouden ondernemen. Daarna hebben we eindelijk ons geld teruggekregen. Ik sprak iemand die ook van ze had gehuurd en die zei dat ze dit vaker doen. Ze proberen het gewoon en hopen dat huurders het dan maar zo laten."

Juridische stappen de moeite waard?

Ook in andere steden komt het vaak voor. "We zien een stijging in het aantal meldingen, dat kan mede komen doordat we er meer op gefocust zijn", zegt Fleur van Leeuwen van Urbannerdam. Dat bureau helpt huurders in opdracht van tien gemeenten, waaronder Rotterdam, Utrecht en Leiden.

"Wij steunen gedupeerden door de verhuurder te sommeren de borg terug te betalen, soms met succes", zegt Van Leeuwen. "Mensen kunnen ook een juridische procedure starten. Ze moeten dan wel bedenken of de kosten opwegen tegen de eventuele winst. Vanaf zo'n 500 euro borg loont het om een advocaat te nemen."

Schade of slijtage

Vaak grijpt de verhuurder een bepaalde schade aan om de borg te houden. "Maar die moet dan bewijzen dat het ook echt een nieuwe schade is die de huurder heeft veroorzaakt", zegt Gert Jan Bakker van !Woon.

Huurders wordt aangeraden om aan het begin en einde van de huur samen met de verhuurder een inspectie te doen en de staat van het appartement vast te leggen, bijvoorbeeld met foto's. "Maar een nieuw krasje op de vloer, betekent nog niet dat de verhuurder borg mag inhouden", zegt Bakker. "Zoiets valt onder normaal slijtage. Het moet om echte schade gaan, bijvoorbeeld als je een deur kapot hebt getrapt."

In het Verenigd Koninkrijk beheert een onafhankelijke derde partij de borg. Dat moet het onrechtmatig inhouden tegengaan. Afgelopen november diende GroenLinks een motie in om zo'n systeem ook in Nederland in te voeren. Die motie werd toen verworpen.