Eerste Trump-aanhanger veroordeeld voor bestorming Capitool

De eerste Trump-aanhanger die in januari het Capitool bestormde is veroordeeld. Een 49-jarige vrouw uit de staat Indiana, die schuld bekende, krijgt een taakstraf en moet 500 dollar schadevergoeding betalen.

"Ik was daar aanwezig om op een vreedzame wijze steun aan president Trump te betuigen en ik schaam me dat het die dag een barbaarse vertoning van geweld werd", zei Anna Morgan-Lloyd tijdens de zitting woensdag via een videoverbinding. Ze zei dat ze maar zo'n 10 minuten in het Capitool was. Ze zou niets vernield hebben en ook geen geweld hebben gebruikt.

Op Facebook schreef ze na de bestorming van 6 januari, dat het "de mooiste dag" van haar leven was. Morgan-Lloyd werkte na haar arrestatie mee met de openbaar aanklagers, waardoor haar straf relatief laag uitvalt.

De bestorming van het Capitool vond plaats na een toespraak van toenmalig president Trump in de buurt. In het Capitool werd op dat moment de verkiezingsnederlaag van Trump bezegeld. Bij de rellen kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een politieagent. Tegen zo'n vijfhonderd mensen die bij de bestorming aanwezig waren zijn uiteenlopende aanklachten ingediend.