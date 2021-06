Laatste waarschuwing aan oliebedrijven: stoppen met export giftige benzine

Nieuw onderzoek door TNO bevestigt dat Nederlandse oliebedrijven milieuvervuilende en kankerverwekkende benzine exporteren naar arme landen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt de bedrijven al jaren dat ze hiermee moeten stoppen en zegt nu ook juridische handvatten te hebben om de bedrijven aan te pakken. Het gaat om brandstoffen die in Europa al lang verboden zijn.

Acht grote olie- en chemiebedrijven krijgen vandaag een laatste waarschuwing. Daarop moeten ze binnen een paar weken reageren. Doen ze dat volgens de inspectie onvoldoende, dan kunnen forse dwangsommen worden opgelegd.

De brandstoffen die de bedrijven naar vooral Afrikaanse landen exporteren, bevatten veel te veel schadelijke stoffen. Over het TNO-onderzoek schrijft de inspectie: "De bevindingen van dit rapport zijn zorgwekkend. De in Nederland geproduceerde autobrandstoffen voor de Afrikaanse markt bevatten hoge gehalten benzeen, zwavel en mangaan. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid van de mens en vervuilen het milieu."

300 keer zoveel zwavel

De afgelopen vijftig jaar is benzine in Europa juist veel schoner geworden als gevolg van regelgeving, stelt het TNO-onderzoek. Daartoe zijn allerlei milieuvoorschriften en luchtkwaliteitsnormen opgesteld. Dat de vervuilde brandstoffen nog altijd wel buiten de EU verkocht worden, noemt de inspectie onwenselijk.

"In Afrika zijn de normen gewoon minder streng. Dus het is daar niet expliciet verboden. Maar we weten nu wel uit onderzoek dat de kwaliteit van die brandstoffen zodanig is dat als je die verbrandt in een auto, ze leiden tot emissies die we in Europa proberen te voorkomen", zegt Frank Peen van de inspectie.

Al vijf jaar geleden kwamen de eerste berichten over de schadelijke benzine naar buiten. In landen als Nigeria, Senegal en Gambia is de verkoop ervan toegestaan. In de brandstof die Nederlandse oliehandelaren in West-Afrika verkopen zijn grote hoeveelheden van deze stoffen aangetroffen, bijvoorbeeld 300 keer zoveel zwavel als in Nederland is toegestaan.

Kennis van schadelijke werking

Een deel is afkomstig uit de chemische industrie. Bij het maken van chemische producten ontstaan ook giftige reststoffen, zoals benzeen. Handelaren kopen die goedkope reststoffen in en mengen ze met gewone benzine of diesel. De goedkopere, maar dus ook giftige benzine wordt daarna verscheept naar Afrika. De inspectie ageert hier al jaren tegen. Maar omdat de praktijken in Afrikaanse landen niet verboden zijn, bleek dit ingewikkeld.

Nu denkt de inspectie toch een manier te hebben gevonden. De ILT beroept zich op een onderdeel uit de Nederlandse Wet Milieubeheer. Daarin staat dat het niet is toegestaan om schadelijke stoffen op de markt te brengen. "Als je kennis hebt van de schadelijke werking van stoffen, dan moet je maatregelen nemen om die risico's zoveel mogelijk te verminderen", zegt Peen.