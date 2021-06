Geëmotioneerde Britney Spears spreekt voor het eerst over ondertoezichtstelling

Britney Spears wil af van het curatorschap van haar vader. Dat heeft de Amerikaanse zangeres woensdag via de telefoon gezegd tijdens een hoorzitting in een rechtbank in Los Angeles.

Spears sprak voor het eerst over haar situatie. "Dat deed ze in een lang en geëmotioneerd betoog", zegt correspondent Lucas Waagmeester. Hij was als een van de weinige journalisten aanwezig in de rechtszaal, waar geen audio- en video-opnames gemaakt mochten worden.

"Haar stem trilde af en toe echt van emotie. Het was een vurige en strijdbare Britney Spears die we hoorden. Ze smeekte de rechter: laat mij vrij, laat mij beschikken over mijn leven."

Het curatorschap van Spears ontstond nadat ze zangeres in 2008 een publiekelijke inzinking had. De 39-jarige ster staat sindsdien onder curatele van haar vader, waardoor ze geen zeggenschap heeft over haar financiën, haar eigendommen of andere aspecten van haar leven. Dat vecht ze nu aan. "Ze noemde zichzelf een slaaf van de mensen om haar heen", zegt Waagmeester. "Ze zei dat ze boos was. Dat ze iedere dag huilt."

De zitting betrof een status hearing. Een hoorzitting waarbij een van de partijen de eigen situatie mag bespreken. Spears trok daar een half uur voor uit. Ze praatte snel; de rechter moest haar verschillende keren vragen om langzamer te praten.

Niet meer optreden

In haar betoog besprak ze haar leven. Iets dat ze eerder naar eigen zeggen niet durfde. "Ik voel me helemaal alleen en verlaten. Ik kan niet zelf bepalen met wie ik contact heb. Vrienden die vlakbij wonen mag ik niet zien. Iedereen om mij heen zegt 'nee', en buit mij uit." Eerder heeft ze gezegd gelukkig te zijn, maar daar komt ze nu op terug. "Ik hoopte dat ik gelukkig zou worden als ik het hard genoeg tegen mijzelf riep."

De laatste jaren weigert Spears muziek te maken en op te treden. Ze wil niet dat anderen aan haar verdienen, en dat ze er zelf niets aan overhoudt. "Ze gebruikt dat als een soort drukmiddel", zegt Waagmeester. Toch is het de vraag of ze daar in slaagt.

"Ze maakt weinig kans. Deze wetten in Californië zijn heel strikt. Als je er eenmaal inzit, kom je er eigenlijk niet meer uit." De rechter zei aan het einde van de hoorzitting dat ze nog geen uitspraak in de zaak kan doen, omdat er nog geen formeel verzoekschrift is ingediend.