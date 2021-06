Het volledige speelschema achtste finales: Engeland-Duitsland en België-Portugal

De groepsfase van het Europees kampioenschap voetbal is voltooid, waardoor we ons kunnen richten op de achtste finales. Twee wedstrijden springen er overduidelijk uit: België-Portugal en Engeland-Duitsland.

Zaterdag beginnen Wales en Denemarken in Amsterdam. Later op de dag is het de beurt aan Italië en Oostenrijk in Londen.