Ronaldo schiet Portugal hoogstpersoonlijk naar tweede ronde en pakt wereldrecord

Bekijk de samenvatting van Portugal - Frankrijk (2-2) - NOS

Frankrijk en Portugal hebben elkaar in hun afsluitende wedstrijd in groep F in evenwicht gehouden. Het duel in Boedapest, waarin maar liefst drie strafschoppen werden gegeven en benut, eindigde in 2-2. De Fransen wonnen daardoor de groep, terwijl Portugal als een van de beste nummers drie doorgaat naar de achtste finales. Voor Cristiano Ronaldo mondde het duel uit in een gedenkwaardige. Hij mocht twee keer vanaf elf meter aanleggen en maakte geen fout. Hij bracht zijn totaal aantal interlanddoelpunten op 109 en kwam daarmee naast wereldrecordhouder Ali Daei uit Iran.

Eindstand groep F - NOS

In de herhaling van de EK-finale van 2016, destijds door de Portugezen in Parijs gewonnen dankzij een treffer in de verlenging van invaller Éder, kwam de eerste doelpoging op naam van Cristiano Ronaldo, met twaalf doelpunten de EK-topscorer aller tijden. De kopbal van de aanvoerder, die aan zijn 178ste interland was begonnen, vormde een eenvoudig prooi voor doelman Hugo Lloris. Veel lastiger had zijn collega Rui Patrício aan de overkant het na een kwartier met het schot van Kylian Mbappé, die door Paul Pogba was gelanceerd. Dat er toch gejuich klonk in de Puskás Aréna in Boedapest kwam door de mededeling dat Hongarije in München de leiding had genomen tegen Duitsland. Onverbiddelijk De volgende opwinding liet opnieuw lang op zich wachten, maar leidde wel meteen tot een doelpunt. In een poging een voorzet onschadelijk te maken raakte Lloris de bal slechts half, maar het hoofd van Danilo Pereira met volle kracht. De Spaanse arbiter Antonio Mateu Lahoz toonde zich onverbiddelijk en wees naar de stip.

De Franse doelman Hugo Lloris treft Danilo Pereira met zijn vuist: strafschop - AFP

Ronaldo, die eerder ook tegen Frankrijk en Duitsland had gescoord, velde het vonnis vanaf elf meter. Wereldkampioen Frankrijk had in het eerste bedrijf nauwelijks wat laten zien, maar kreeg bij het scheiden van de markt plots een strafschop in de schoot geworpen. Mbappé werd in de zestien opgevangen door Nélson Semedo, waarna de Fransman gretig naar de grond ging. Het zag er onschuldig uit, maar Lahoz oordeelde anders. En zo kon ook Karim Benzema na een kleine zes jaar weer eens een treffer in het Franse shirt laten bijschrijven: 1-1. Verloren zoon De deze maand in de Franse selectie teruggekeerde verloren zoon, die tot dan zijn laatste interland op 8 oktober 2015 speelde, had de smaak kennelijk te pakken, want de tweede helft was amper begonnen of Benzema had ook zijn tweede doelpunt erin liggen. De door Pogba met een prachtige pass diep gestuurde aanvaller van Real Madrid stond, anders dan de grensrechter dacht, niet buitenspel en passeerde Patrício met een diagonaal schot.

Karim Benzema - AFP

Een scorende Benzema stond in alle 22 eerdere gevallen garant voor een Franse zege. Portugal had uiteraard geen boodschap voor die statistiek, temeer daar uitschakeling dreigde voor de titelhouder. 109de van Ronaldo Erg dreigend waren de aanvallen van de Portugezen echter niet en er moest weer een strafschop aan te pas komen om tot scoren te komen. Jules Kounde kreeg in de 60ste minuut een voorzet van Ronaldo van dichtbij tegen de hand, waarna de topscorer zich andermaal koelbloedig toonde. De 2-2 betekende bovendien zijn 109de doelpunt in het nationale shirt, waarmee hij naast Daei was gekomen. Voor wie het weten wil: Ronaldo heeft veertien strafschoppen nodig gehad om tot die superscore te komen, de Iraniër zestien. Frankrijk liet het er niet bij zitten, getuige de uithaal van Pogba, waar Patrício nog net een hand wist te krijgen, terwijl het houtwerk de doelman verder te hulp kwam. In de rebound vond ook Antoine Griezmann de Portugese sluitpost op zijn weg.

Rui Patrício redt knap op een schot van Paul Pogba - AFP