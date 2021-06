Duitsland ontsnapt aan vroege uitschakeling met gelijkspel tegen Hongarije (2-2)

Bekijk de samenvatting van Duitsland - Hongarije (2-2) - NOS

Duitsland is door het oog van de naald gekropen op het EK voetbal. Tegen de Hongaren werd eerst een 1-0 en later een 2-1 achterstand weggepoetst. Het 2-2 gelijkspel was genoeg om door te gaan naar de achtste finales. Dat betekent ook dat bondscoach Joachim Löw nog in elk geval één wedstrijd als bondscoach op de Duitse bank zit.

Eindstand groep F - NOS

Löw begon tegen Hongarije met Leroy Sané in de basis in plaats van Thomas Müller. Robin Gosens stond na zijn goede optreden tegen Portugal opnieuw aan de aftrap. De middenvelder van Atalanta kon echter tegen Hongarije geen potten breken en werd acht minuten voor tijd naar de kant gehaald. Hongaren op voorsprong De Duitsers stichtten het eerste gevaar in de Allianz Arena in het regenachtige München. Joshua Kimmich rukte op aan de rechterkant van het veld en loste het eerste schot op doel. Doelman Péter Gulácsi was echter bij de les en voorkwam een vroege achterstand voor de Hongaren. Ondanks het overwicht van Duitsland in de eerste tien minuten van de wedstrijd, kwam Hongarije op voorsprong. De eerste aanval was meteen raak voor de ploeg van bondscoach Marco Rossi. Aanvoerder Ádám Szalai dook richting de voorzet van Roland Sallai en kopte de bal fraai binnen.

Ádám Szalai scoort de 1-0 tegen Duitsland - AFP