Pröpper keert na vier seizoenen bij Brighton terug naar PSV

Davy Pröpper keert terug naar PSV. De Eindhovense club neemt de 29-jarige middenvelder weer over van Premier League-club Brighton & Hove Albion, dat hem in 2017 van Eindhoven naar Engeland haalde.

"Ik heb heel erg veel zin in de uitdaging die voor me ligt", reageert Pröpper op de website van PSV. "Ik heb een aantal mooie jaren in Engeland achter de rug, waar ik door weerstand ben gegroeid als speler", aldus Pröpper, die in vier seizoenen 121 officiële duels voor de Engelse club speelde.

"In het afgelopen seizoen merkte ik dat ik graag wilde terugkeren naar Nederland. Toen ik de knoop had doorgehakt, was er voor mij maar één optie denkbaar."

Pröpper doorliep de jeugdopleiding bij Vitesse en maakte in de zomer van 2015 de overstap naar PSV.