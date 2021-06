Eén prik, honderden keren bellen: GGD 'overweldigd' door belangstelling Janssen-vaccin

Telefoonnummer - NOS

Alsof je kaartjes probeert te krijgen voor een festival of een concert. Zo omschrijven veel mensen hun pogingen om een afspraak te maken voor een prik met het Janssen-vaccin. Sinds vanmorgen 10.00 uur kon iedereen die dat wil bellen met de GGD in de hoop één van de 200.000 gelukkigen te zijn om dat specifieke vaccin te krijgen.

Het voordeel is dat er in tegenstelling tot Pfizer en Moderna maar één prik van nodig is. Handig als je bijvoorbeeld bang bent voor naalden. En je kunt er een hele zomer "dansen met Janssen" mee tegemoet, dixit demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, want je kunt dan dus ook sneller een vaccinatiebewijs krijgen om zonder je te laten testen op vakantie te kunnen of naar festivals te gaan. Het gevolg: overbelaste telefoonlijnen. Na twee uur had de GGD al zo'n twee miljoen telefoontjes gekregen, van 130.000 belangstellenden. Sommigen moesten honderden keren bellen voordat ze iemand aan de lijn kregen. Ook de telefoonnummers voor een test- of reguliere vaccinatieafspraak waren door de prikplanpogingpiek niet te bereiken.

Eén van degenen die heel graag een Janssen-afspraak wilde maken was de 23-jarige Arjan Haarsma uit het Friese Menaam. De onderwijsassistent gaat graag volledig gevaccineerd op vakantie in augustus. Zijn afspraken voor een prik met Pfizer of Moderna stonden al, maar half augustus zou hij dan pas zijn tweede prik krijgen. En dan duurt het nog twee weken voordat andere landen je als volledig gevaccineerd beschouwen. "Om 10.00 uur ben ik gelijk begonnen met bellen", vertelt hij. Maar er was geen doorkomen aan. "Je werd eruit gegooid of kreeg het standaarddeuntje te horen." Om 11 uur vertrok hij naar zijn werk, waar hij weer nieuwe pogingen ondernam. Rond 11.45 uur probeerde hij het zelfs vier keer achter elkaar: "Bij de vierde keer kwam ik eindelijk in het keuzemenu terecht en na vijf minuten had ik iemand aan de lijn." Zo probeerde Haarsma de GGD te bereiken:

Overbelaste lijnen voor Janssen-vaccin: 'Dit schiet niet op' - NOS

Toen was het heel snel geregeld, zegt Haarsma. "Ook mijn broertje kwam er op dat tijdstip doorheen." Er waren toen nog voldoende opties. Haarsma kon een afspraak maken voor komende vrijdagmiddag, op tien kilometer afstand in Leeuwarden. Ruim 5 miljoen telefoontjes Niet iedereen had relatief snel een van de 3500 ingezette GGD-medewerkers aan de lijn. Rond 16.00 uur waren er inmiddels 186.000 mensen geweest die in totaal 3,6 miljoen keer hadden gebeld. 70.000 van hen hadden een afspraak kunnen plannen. Weer twee uur later, rond 18.00 uur, waren er 205.000 mensen die 4,4 miljoen pogingen hadden gedaan, zegt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland. Om 20.00 uur sloten de lijnen. De eindstand voor vandaag deelde Hugo de Jonge op Twitter: