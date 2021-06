Tsjechië is tegenstander van Oranje in achtste finales komende zondag

Daardoor ontloopt Oranje de gevreesde nummer drie uit de 'poule des doods'. Regerend Europees kampioen Portugal staat momenteel op de derde plaats in die groep, maar ook wereldkampioen Frankrijk, Duitsland en Hongarije kunnen nog als derde eindigen in poule F. Portugal speelt vanavond om 21.00 uur tegen Frankrijk, Duitsland treft dan Hongarije.

Dat is duidelijk geworden na de twee laatste wedstrijden in groep E: Zweden won met 3-2 van Polen en is als groepswinnaar door. En omdat Spanje met 5-0 te sterk was voor Slowakije hebben de Spanjaarden zich als tweede geplaatst voor de volgende ronde en zijn de Slowaken en de Polen uitgeschakeld.

Het Nederlands voetbalelftal speelt zondagavond (18.00 uur) in Boedapest tegen Tsjechië in de achtste finales van het Europees kampioenschap.

In het tweede duel werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Kroatië. Dinsdagavond werd de groepsfase afgesloten met een 1-0 nederlaag tegen groepswinnaar Engeland.

Als Oranje de achtste finale zondag weet te winnen, dan speelt het in de kwartfinale tegen de winnaar van het duel tussen Wales en Denemarken.

Slechte herinneringen aan laatste duel

Nederland en Tsjechië speelden voor het laatst tegen elkaar in 2015, in de kwalificatiereeks voor het EK van 2016. Oranje moest die wedstrijd winnen om nog kans te maken op deelname aan het vorige Europees kampioenschap in Frankrijk. Maar de ploeg van bondscoach Danny Blind verloor in Amsterdam met 3-2, waardoor de ploeg er voor het eerst sinds 1984 niet bij was op een EK.

Van de huidige Oranjeselectie waren Memphis Depay, Daley Blind en Georginio Wijnaldum er toen ook al bij.