Zweden groepswinnaar na tweede zege, Polen uitgeschakeld

Zweden viert de 1-0 tegen Polen - Pro Shots

Zweden heeft de groepsfase van het EK voetbal afgesloten met een 3-2 zege op Polen. Dankzij de overwinning zijn de Zweden groepswinnaar van groep E. De Polen zijn uitgeschakeld. Robert Lewandowski was hard op weg de held van Polen te worden, nadat hij er met twee doelpunten voor had gezorgd dat de 2-0 achterstand ongedaan gemaakt werd. Viktor Claesson maakte echter diep in blessuretijd een einde aan de Poolse hoop.

Eindstand groep E - NOS

Bij Zweden moest Marcus Berg, oud-speler van onder meer FC Groningen en PSV, in tegenstelling tot de eerste twee duels op de bank beginnen. Zijn plek in de basis werd tegen Polen ingenomen door Robin Quaison. Berg werd halverwege de tweede helft ingebracht. In de eerste twee wedstrijden werd het net slechts één keer gevonden door de Zweden, maar tegen Polen had de ploeg van bondscoach Janne Andersson nog geen twee minuten nodig om te scoren. Emil Forsberg worstelde zich knap door de Poolse verdediging en liet met zijn linker doelman Wojciech Szczesny kansloos. Twee keer lat Na de aanvallende start van Zweden, gingen de Polen steeds meer van zich afbijten. Lewandowski had de gelijkmaker tot twee keer toe voor het inkoppen. De spits zag zijn eerste inzet via de handen van keeper Robin Olsen tegen de lat gaan en in de rebound, die iets makkelijker leek, stond opnieuw de lat een doelpunt in de weg.

Spektakel in Sint-Petersburg: Lewandowski kopt twee keer op de lat - NOS