Regenboogvlag wappert in München, ook hier initiatieven

Hongarije en Duitsland spelen om 21.00 uur tegen elkaar in de Allianz Arena in München. Het gemeentebestuur wilde het stadion verlichten in regenboogkleuren, uit protest tegen nieuwe anti-homowetgeving in Hongarije, maar de UEFA ging niet mee in dat verzoek "gezien de politieke context" ervan.

Op tal van andere plekken in de stad is de regenboogvlag, een lhbti-symbool, dus wel te zien. Behalve op het stadhuis prijken de regenboogkleuren ook in de hal van het centraal station en bij tal van winkels en horecagelegenheden.

Vanavond worden nog de 291 meter hoge Olympiatoren en een grote windturbine in de buurt van de Allianz Arena verlicht.