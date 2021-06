Spanje vermorzelt Slowakije en plaatst zich voor de laatste zestien

Bekijk de samenvatting van Slowakije - Spanje (0-5) - NOS

Spanje heeft zich dankzij een overtuigende 5-0 zege op Slowakije voor de achtste finales van het EK geplaatst. De overwinning bracht de ploeg van bondscoach Luis Enrique naar de tweede plaats van groep E, waarin Zweden door de 3-2 winst op Polen als eerste is geëindigd. Slowakije verspeelde zijn kansen en ligt uit het toernooi.

Eindstand groep E - NOS

Na twee magere resultaten tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1) stond de druk er flink op bij Spanje, de Europees kampioen van 1964, 2008 en 2012. Een zege was dan ook geboden voor de 11.000 toeschouwers in snikheet Sevilla, waar de thuisploeg, met na zijn coronabesmetting voor het eerst aanvoerder Sergio Busquets binnen de lijnen, onmiddellijk de duimschroeven aandraaide. Tot veel gevaar leidde dat niet meteen, maar na tien minuten wel tot een meevaller. Terwijl scheidsrechter Björn Kuipers dacht aan een Spaanse overtreding in het Slowaakse strafschopgebied, wees de VAR de Nederlander erop dat het juist andersom was geweest: Jakub Hromada had Koke onderuit geschoffeld. Weer misser vanaf elf meter En dus wees Kuipers naar de stip. Tegen Polen had Gerard Moreno gefaald vanaf elf meter en daarom nam nu Álvaro Morata plaats achter de bal. Maar ook aan de aanvaller van Juventus, die tegen Polen de rebound naast werkte, was de buitenkans niet besteed. Of eigenlijk: Newcastle United-doelman Martin Dubravká slaagde er knap in de inzet te keren.

De Slowaakse doelman Martin Dubravká gaat de goede hoek in - AFP

De misser, al de vijfde op rij van een Spaanse penaltynemer, onderstreepte de problemen die Spanje heeft met het verzilveren van kansen op dit EK. Nog voor de eerste helft halverwege was, hadden ook Pablo Sarabia (na een prachtpass van Pedri), Morata en Pedri (op aangeven van Cesar Azpilicueta) verzuimd de score te openen. Maar weer kwam er voor Spanje hulp uit onverwachte hoek. Na slecht uitverdedigen door de Slowaak Lubomir Satka kon Sarabia na een half uur van afstand uithalen. Tot zijn leedwezen was de lat het eindstation, maar de bal vloog recht ophoog. Dubravká dacht de dalende bal vervolgens over de lat te tikken, maar de held van twintig minuten eerder timede volledig verkeerd en smashte het kleinood in eigen doel.

De Slowaakse doelman Martin Dubravká slaat de bal in eigen doel - AFP

In de extra tijd van de eerste helft verkeek Dubravká zich na een dieptepassje opnieuw. Moreno was net iets eerder bij de bal dan de sluitpost en gaf vervolgens een voorzet op maat, die Aymeric Laporte tegendraads de hoek inkopte: 2-0. Twee invallers Met twee verse krachten trachtte de ploeg van aanvoerder Marek Hamsík, die aan zijn 128ste interland was begonnen, het tij na rust nog te keren. Michal Duris, een van de invallers, zorgde wel voor enige dreiging, maar Spanje drukte al snel elke illusie de kop in. Jordi Alba vond met een lage voorzet Sarabia, die de bal in de verre hoek plantte.

Ferran Torres kijkt de bal na na zijn hakje - AFP