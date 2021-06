Zaak zangeres Britney Spears legt misstanden curatorschappen in VS bloot

De Free Britney-beweging tijdens een eerdere rechtsbankzitting op 17 maart - AFP

De Amerikaanse zangeres Britney Spears wil af van haar vader als curator. Vandaag bepleit ze voor het eerst zelf haar zaak voor een rechtbank in Los Angeles. De 39-jarige ster staat sinds 2008 onder curatele van haar vader, waardoor ze geen zeggenschap heeft over haar financiën, haar eigendommen of andere aspecten van haar leven. Dat vecht ze aan. Volgens nieuwe documenten, in handen van The New York Times, probeert de inmiddels 39-jarige Spears al jaren onder dat curatorschap uit te komen. In 2016 vertelde de zangeres al aan een gerechtsonderzoeker dat ze het curatorschap zo snel mogelijk wilde beëindigen. In het rapport van die onderzoeker staat dat Spears het als onderdrukkend ervaart en dat het systeem 'te veel controle' heeft. "Veel te veel controle", aldus de zangeres.

Het curatorschap is de macht die een rechter aan één of meerdere personen geeft om zorg te dragen voor de eigendommen van een individu dat niet in staat is zorg te dragen voor zijn of haar eigen zaken.

Het curatorschap van Spears ontstond nadat de zangeres een psychische inzinking had gehad in 2008. Ze verloor daardoor de controle over haar in de jaren 90 en 2000 zeer succesvolle carrière. Daarna verdiende ze nog miljoenen met optredens in Las Vegas. Het curatorschap werd korte tijd opgeheven toen Spears' vader gezondheidsklachten had. En hoewel Spears haar Vegas-show meteen stillegde om voor hem te zorgen, probeert ze sindsdien via de rechter definitief onder de controle van haar vader uit te komen. Spears heeft sinds 2018 niet meer live opgetreden en zegt dat ook niet meer te willen doen zolang haar vader de touwtjes in handen heeft. Waar de zangeres zelf in de openbaarheid zwijgt over de regeling, proberen haar fans al jaren haar te 'bevrijden' uit de curatele met de 'Free Britney'-campagne. De zaak kreeg nog meer aandacht toen The New York Times afgelopen jaar de documentaire Framing Britney Spears maakte, die door miljoenen mensen werd bekeken. Vandaag spreekt Spears voor het eerst in de zaak. Ze zal niet in de rechtszaal aanwezig zijn, maar via videoverbinding haar verhaal vertellen.

Quote Er zit een patroon in van rechters, psychologen en advocaten die elkaar zaken toespelen en er allemaal beter van worden. Erica Loberg, dochter van vrouw die onder curatele stond