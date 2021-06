Met Grim en Landzaat moet alles beter bij Willem II: 'Ik loop er niet voor weg'

Grim wist zich vorig seizoen met RKC Waalwijk knap te handhaven in de eredivisie. De club werd vijftiende, één plek onder Willem II. Komend seizoen moet het allemaal veel beter in Tilburg, erkent Grim, die staat voor aanvallend en verzorgd voetbal.

Het klinkt als een pittige klus voor Grim. "Maar ik loop daar niet voor weg. Zaterdag gaan we beginnen en ik ga het op de manier doen zoals ik bij al mijn clubs heb gedaan. En ik heb daar heel veel fiducie in", aldus de zelfverzekerde coach.

"Dat wil Willem II ook graag. Het is voor mij een uitdaging als coach om hier iets neer te zetten", stelt Grim. "Ik ben niet degene die het van de hoogste daken roept, maar ik heb dat natuurlijk ook bij RKC neergezet. En ik ga hier ook mijn schouders eronder zetten."

'Alles moet beter'

Technisch directeur Joris Mathijsen denkt niet graag terug aan vorig seizoen, waarin het verval groot was, trainer Adrie Koster werd ontslagen en de club na een moeizame handhaving afscheid nam van Zeljko Petrovic. "We willen niet meer zo'n seizoen meemaken als vorig jaar", aldus Mathijsen. "In alles moet het beter. We moeten professioneler worden en doorbouwen aan de speelstijl. En uiteindelijk ook verbeteren op de ranglijst."

Om dat voor elkaar te krijgen, zijn er volgens Grim wel wat versterkingen nodig. "Sommige plekken, zoals de linker- en rechtercentrale verdediger, zijn niet dik bezet, als ik het heel netjes zeg...", aldus Grim. "Daar moeten inderdaad spelers bij. Toch denk ik dat er ook veel spelers zijn die het vermogen hebben om die stap te maken."

Ajax van het Zuiden?

De vraag is nu of Willem II, met een trainer met een Ajax-verleden en een aanvallende voetbalfilosofie, zijn oude bijnaam 'Ajax van het Zuiden' weer in ere kan herstellen. "Ajax van het Zuiden, dat heb ik nou al een paar keer gehoord", verzucht Grim. "Ik denk dat we gewoon Willem II moeten zijn."

"Willem II wil op een bepaalde manier spelen en daar hebben ze een trainer bij gezocht. We gaan dat zo goed mogelijk wegzetten met elkaar. Het zal aanvallend en attractief voetbal zijn, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de punten."