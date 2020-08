Hoe superieur Mercedes ook is, teambaas Wolff weet: 'Het gaat niet vanzelf'

"Door het oog van de naald, we hadden met nul punten naar huis kunnen gaan", blikt de 48-jarige Wolff terug op de ontknoping op Silverstone. "Zelfs in een slaapverwekkende race zit altijd een onvoorspelbaar moment. Achteroverleunen wordt afgestraft. Ik vind het uiteraard niet leuk, maar ik heb het altijd gezegd: het gaat niet vanzelf."

Die woorden werden zondag bewaarheid tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar Mercedes-coureur Lewis Hamilton nota bene met een lekke band als eerste over de finish ging. Het scheelde weinig of Max Verstappen was de Brit op het laatste moment nog gepasseerd.

De hegemonie van Mercedes in de Formule 1 is al jarenlang zo groot dat het tot frustratie leidt bij de concurrentie, en ook bij veel fans. Toch is het juist teambaas Toto Wolff die steevast herhaalt dat de dominantie niet vanzelfsprekend is en dat er iedere keer weer voor moet worden geknokt.

"Het gebeurde allemaal heel abrupt. We waren als het ware aan het cruisen richting een mooie Engelse zonsondergang. Heel lang was er geen vuiltje aan de lucht."

Tot twee rondes voor het einde Mercedes-rijder Valtteri Botas - op dat moment de nummer twee voor Verstappen - een lekke band kreeg. "We zagen op onze dataschermen in de pitbox opeens dat er een probleem was met de linkervoorband van Bottas. Ingrijpen zat er niet in, want een paar seconden later was hij plat. Dat was dramatisch natuurlijk."

Hakken over de sloot

Weg was de topklassering voor Bottas. Maar omdat Hamilton op dat moment onbedreigd op kop reed, was van paniek in de Mercedes-stal geen sprake. Dat veranderde echter binnen een minuut, toen ook Hamilton lek reed.

"Dat verzin je niet", zegt Wolff. "Het was nog een lange weg naar de finish en je weet dat Max op verse banden komt aanstormen. Gelukkig hield Lewis een paar seconden over, maar het was close. Met de hakken over de sloot."