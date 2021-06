Kamer: geen regeringsafvaardiging naar kwartfinale in Bakoe

Als Nederland de kwartfinale van de EK voetbal haalt, moet er niemand van de regering of het koningshuis op de tribune zitten. Dat vindt de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid is het eens met GroenLinks en de ChristenUnie, dat zoiets ongepast is omdat de wedstrijd in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe wordt gespeeld. Azerbeidzjan houdt na de recente oorlog met Armenië Armeense soldaten vast en dat is in strijd met het oorlogsrecht, benadrukken de partijen.

Zondag speelt Oranje de achtste finale in Boedapest tegen een nog onbekende tegenstander. Als die wedstrijd gewonnen wordt, is de volgende halte voor het team Bakoe, waar de kwartfinale op zaterdag 3 juli gepland staat.

Volgens GroenLinks en ChristenUnie houdt Azerbeidzjan nog zeker 200 Armeense krijgsgevangenen vast en is er in Bakoe een 'trofeeënpark' waar de helmen van gesneuvelde Armeniërs tentoongesteld worden. De partijen hopen wel dat Oranje de volgende ronde haalt, maar dan zonder Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders in het publiek.

Niemand naar Boedapest

Een gelijksoortige motie die het kabinet oproept om geen afvaardiging naar de achtste finale in Boedapest te sturen vanwege de omstreden anti-homowet die in Hongarije is aangenomen, haalde het niet. Demissionair premier Rutte zei gisteren in de Tweede Kamer dat er niemand van de regering of het koningshuis naar de wedstrijd in Boedapest gaat, maar dat dat niet vanwege de omstreden wet is. "Het was gewoon niet voorzien", aldus de premier.

Het kabinet moet nog bepalen of het aan de wens van de Kamer tegemoet zal komen. Premier Rutte wil het liefst politiek en sport gescheiden houden en wil nog eens rustig in het kabinet bespreken hoe er moet worden omgegaan met dit soort kwesties. Hij noemde het gisteren een dilemma, omdat je de sporters ook niet tekort wilt doen door weg te blijven. "De vraag is altijd: ga je naar het land, of ga je naar de sporters?"