Eerste overeenkomst over betalen van rekening blokkade Suezkanaal

De eigenaar van containerschip Ever Given en verzekeraars hebben een voorlopige overeenkomst gesloten met de autoriteit van het Suezkanaal over de rekening van de dagenlange blokkade van het kanaal. De scheepseigenaar en de Suez Canal Authority (SCA) willen geen details kwijt. Die worden volgens de SCA later bekendgemaakt.

De SCA wil onder meer compensatie voor de berging van het containerschip, de kosten van de file van honderden schepen en voor misgelopen tolgelden. Eerder schatte de SCA de kosten op ruim 900 miljoen dollar, maar dat werd later verlaagd tot 550 miljoen.

De Ever Given blokkeerde het Suezkanaal bijna een week, waardoor zo'n 400 schepen niet verder konden. Op 23 maart liep het aan de grond en op 29 maart werd het losgetrokken, onder meer met hulp van het Nederlandse Boskalis.

Het schip ligt sinds het vlottrekken in een meer dat grenst aan het Suezkanaal. Het mag van de Egyptische autoriteiten niet vertrekken. Het is niet bekend of het schip, zijn bemanning en de lading verder mogen nu er een overeenkomst ligt.

Beelden die de Egyptische televisie liet zien van het wegslepen van de Ever Given: