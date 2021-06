In de clash tussen twee grootmachten schuilt een verhaal van een kind en zijn idool

Zwichten deed hij niet, toen Kylian Mbappé als jongetje van dertien jaar ineens werd voorgesteld aan zijn idool Cristiano Ronaldo. Real Madrid wilde het Franse talent maar al te graag inlijven, na een trainingsstage van een week.

Mbappé als veertienjarige, op zijn slaapkamer met posters van Ronaldo - Twitter.com/KMbappe

Dat is negen jaar later niet anders, al is Mbappé (22) inmiddels ook een wereldster geworden. Die met Frankrijk woensdag tegen Portugal speelt, tevens een nieuwe poging om zijn grote held Ronaldo voor het eerst te verslaan.

Een plek bij de laatste zestien is immers nog niet veilig gesteld door de Portugezen, waar Ronaldo wil bewijzen dat hij op zijn 36ste nog lang niet uitgevoetbald is in de top. Natuurlijk kijkt Mbappé ook op naar Pélé, Lionel Messi en Neymar, de laatste jaren ploeggenoot bij Paris Saint-Germain. Maar Ronaldo is voor hem de allergrootste. Niet zozeer de meest getalenteerde ooit, maar wel de speler die mentaal tot het uiterste gaat om alles uit zijn carrière te halen.

Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé tijdens een duel tussen Real en PSG - ProShots

"Als je de kans krijgt om in de absolute top te spelen, dan moet je inspiratie opdoen bij de allerbeste", zegt Mbappé over zijn adoratie voor de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar. Foto's uit de plakboeken En elke keer als de twee tegenover elkaar staan, circuleren op internet weer de foto's uit de oude plakboeken van Mbappé. Dat hij als jongetje op zijn kinderkamer zit, de muren behangen met posters van Ronaldo. En de bewondering is er niet minder op geworden. Mbappé glunderde nog als een kind toen Ronaldo tijdens een wedstrijd in de Nations League plotseling een arm om hem heen sloeg. En de bewondering is inmiddels zelfs wederzijds.

Mbappe en Ronaldo - ANP

Mbappé behoort volgens Ronaldo samen met de Noorse krachtpatser Erling Haaland tot de paradepaarden van een nieuwe generatie voetballers. Die de dienst gaan uitmaken als Messi en hij hun schoenen hebben opgeborgen. Maar telkens als die twee op hun retour lijken, komen er ineens weer extra krachten los. Zo spraken Mbappé en Gianluigi Buffon in hun gezamenlijke tijd in Parijs over misschien wel de perfecte goal, de krachtige omhaal waarmee Ronaldo in een Champions League-wedstrijd van Real Madrid de Italiaanse keeper in dienst van Juventus te grazen nam.

De perfecte goal volgens Mbappé: de omhaal van Ronaldo tegen Juventus - ANP

"Dan hadden we het ook over het gevoel dat hij had toen dit hem overkwam, gedurende deze legendarische goal", aldus Mbappé, die met niets dan respect over Ronaldo spreekt. WK-winnaar tegen EK-winnaar Maar zwichten wil hij nog steeds niet, nu het in een keiharde confrontatie om de punten gaat. Tussen twee van de beste voetballers aller tijden, in een wedstrijd tussen de regerend wereldkampioen en Europees kampioen. Die allebei niet zitten te wachten op een duel met Engeland of Nederland in de volgende ronde. Engeland, waar de roddelbladen graag schrijven dat Ronaldo misschien wel homoseksueel is. En Nederland, waar vooral gelachen werd om de Portugees toen hij onderuit werd geschoffeld door een brutale jongeling van Ajax die net in de Champions League had gedebuteerd.