Uitstel Spelen dwingt topzeilers tot 'slim trainen' en 'stappen maken'

Bouwmeester nam ondanks de verplaatsing van de Spelen geen gas terug. Integendeel. "Ik bleef gewoon zes dagen per week maximaal rammen. Mijn vriend zei tegen me: 'Je traint alsof de Spelen morgen beginnen'. Daar heb ik nu wel iets meer balans in gevonden."

Door de coronacrisis zitten ze voor het eerst in jaren een paar maanden achter elkaar thuis in Nederland. NOS-presentatrice Rivkah Op het Veld zocht ze op om te kijken wat het uitstel van de Olympische Spelen voor hen betekent.

Ze hadden in deze periode op olympische goudkoers moeten liggen in Tokio: Laser Radial-zeilster Marit Bouwmeester, windsurfer Kiran Badloe en het in de 49erFX-klasse varende duo Annemieke Bekkering/Anette Duetz.

Bouwmeester is bij de Spelen van Tokio de grote favoriet voor goud in de Laser Radial-klasse. Ze verkeerde begin dit jaar misschien wel in de beste vorm van haar carrière en werd wereldkampioen in Melbourne. Maar de route en aanloop naar Tokio is door de coronacrisis wel onzeker geworden.

"Je wilt uren maken op het olympische water. Om je techniek aan te passen op de golven en te ontdekken hoe de wind waait in de baai om zo je tactiek te kunnen bepalen. Dat kan nu niet, maar zodra het weer mogelijk is stappen we in het eerste het beste vliegtuig naar Japan."

Bekkering en Duetz konden pauze wel gebruiken

Annemieke Bekkering en haar zeilpartner Annette Duetz deden het wel even rustig aan nadat bekend was geworden dat de Spelen niet in 2020 maar in 2021 zouden plaatsvinden.

Ze konden wel een adempauze gebruiken na twee WK's binnen drie maanden. In december 2019 pakte het duo de wereldtitel in de 49erFX, om die titel twee maanden later alweer kwijt te raken.